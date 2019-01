Fetzen fliegen zwischen Innen- und Justizressort

Moser kontert: „Keine Informationen bekommen“

Moser will diese Vorwürfe natürlich nicht im Raum stehen lassen und konterte am Montag per Aussendung: „Bis zum heutigen Zeitpunkt liegen keine Unterlagen vor, die eine seriöse Kündigung der Verträge mit den Hilfsorganisationen ermöglicht hätten. Im letzten Jahr wurden vom Innenministerium trotz mehrmaliger Urgenz keine Unterlagen übergeben. Informationen wurden nur mündlich und unvollständig weitergegeben.“