10 Tipps für entspannte Augen

Schlecht gewartete Klimageräte, minderwertige Baustoffe, Wandfarben und Büromöbel geben Schadstoffe in die Raumluft ab, die oft zu Augenreizungen führen. Wenn möglich, austauschen bzw. erneuern. Kopiergeräte und Laserdrucker in einem gesonderten Bereich aufstellen. Moderne elektronische Luftreiniger filtern die Partikel und geben die gesäuberte Luft an die Umgebung ab.