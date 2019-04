Urlaub zum Wohlfühlen zwischen Bergen und Seen

Was gibt es Neues?

Die Kärntner Campingplätze bieten ihren Gästen auch heuer wieder einige Neuheiten. Wie zum Beispiel die neuen Schlaffässer (für bis zu vier Personen) und ein Saunafass (für bis zu zehn Personen) am Campingplatz Weisses Rössl in Velden/Auen am Wörthersee. Auch Fugocamp in Kleblach-Lind setzt auf Natur: Mit insgesamt fünf Wood Cubes, die über je 34 Quadratmeter Wohnfläche (zwei Schlafzimmer, Küche, Dusche, WC, Heizung, Klimaanlage) und 20 Quadratmeter überdachter Holzterrasse verfügen. Spektakulär das 27 Meter lange und sechs Meter dicke U-Boot im Campingpark Burgstaller am Millstätter See, das zukünftig die Kindersanitärräume beherbergen wird. Neue Deluxe-Mobilheime mit Seeblick gibt es bei Camping Breznik am Turner See und mit dem Alpin Lodge II-Projekt sechs neue Appartements bei Schluga am Pressegger See.