Die Fußgängerzone in Klagenfurt wird „aufgeräumt“

Wochenlang hat die Polizei die Lage in der Fußgängerzone untersucht. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein Radfahrverbot sinnvoll wäre. „Aber auch die Verkaufsstände stellen laut Polizei ein Hindernis dar“, so FP-Klubchef Andreas Skorianz, der eine Reduzierung der Stände beantragt. „Die Kramer- und Wiener Gasse verlieren sonst viel an Flair.“