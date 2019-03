Oberösterreichs Bauern räumten auf Messe ab

Viele Oberösterreicher großartig bewertet

So werden in den einzelnen Kategorien Punkte vergeben, aus den jeweils Erst-Platzierten wird sogar ein Gesamtsieger gekürt. Besonders groß ist der Stolz in Oberösterreich, wo viele bäuerliche Direktvermarkter und Produzenten großartige Bewertungen erhalten haben. Wie etwa Harald Huber aus Diersbach, der mit seiner Nudelmanufaktur in der Sparte Pasta-Kaiser Bronze für Bio Dinkel-Tagliatelle, Silber für Bandnudeln und Gold für seine bunten Spaghetti erreichte. Gewaltig ist auch der Medaillen-Zauber von Imker Johann Söllradl aus Eberstalzell. Mit seiner sorgfältigen Imker-Arbeit konnte er gleich in vier Unter-Bereichen Erste Plätze belegen.