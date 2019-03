Arzt und Co.: Die schrecklich nette Doping-Familie

50 Prozent Rabatt auf benutzte Blutzentrifuge

Denn eben jener Stefan Matschiner verscherbelte die 100.000 Euro teure Blutzentrifuge damals mit rund 50 Prozent Rabatt an den nun im Visier stehenden Sportmediziner Dr. Mark S. Unter anderem war der auch zwei Jahre Teamarzt in der Radmannschaft - erraten, von Bernhard Kohl. So schließt sich also der Kreis in der schrecklich netten Doping-Familie. In der Szene kennt man sich einfach.