Deutscher und Holländerin aus Horrorhaus befreit

Ohne Grund per Magensonde ernährt worden

Der befreite Deutsche und die Niederländerin befanden sich laut Polizei in einem „fürchterlichen Zustand“. Die beiden alten Leute seien in zwei verschiedenen Räumen des „Horrorhauses“ in Chiclana de la Frontera nahe Cadiz eingesperrt gewesen. Sie seien unter Medikamenteneinfluss gestanden und seien per Magensonde ernährt worden, obwohl dies nicht notwendig gewesen sei. In einem Pflegeheim habe sich ihr Zustand mittlerweile „merklich gebessert“.