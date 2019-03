Capitals meisterlich, Graz gewinnt in Salzburg

Die Capitals ließen in Klagenfurt nie einen Zweifel aufkommen. Der 4:1-Erfolg gegen die Nummer 3 der Liga war der neunte Sieg in Serie. Auswärts sind die Caps schon sechs Spiele ungeschlagen. Nödl stellte in der 12. Minute auf 1:0, nach drei Power-Play-Treffern führten die Gäste bis zur 33. Minute bereits 4:0. Erst dann gelang Strong der Ehrentreffer (34.) für den offensiv harmlosen Rekordmeister.