Mercedes-AMG GT R Roadster: Der Stärkste offen

Was war das für ein Spaß mit dem Mercedes-AMG GT R am Bilster Berg, als Mercedes eine kleine Schar an Journalisten zu Erkunden der Möglichkeiten lud! Dieser Sound, diese Präzision im Fahrwerk, diese gottvolle Lenkung und dieser mächtige Schub! All das gibt es künftig auch ohne Dach, denn die Affalterbacher machen den GT-R zum Roadster