Asylwerber-Auto von Zug in Garten geschleudert

In einen angrenzenden Garten katapultiert wurde der Pkw von zwei Asylwerbern (24, 19) aus Pakistan, die in Kirchham (Bez. Gmunden) einen Triebwagen der Traunsee-Tram übersehen hatten. Das Duo aus Attnang-Puchheim wurde verletzt, die Insassen in der Tram blieben heil.