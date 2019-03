Brutale Männer (17, 20) schlugen Polizisten nieder

Brutale Attacke in Wels! Lautstark war eine Gruppe Jugendlicher Mittwochnacht auf den Weg in die Altstadt. Als zwei Polizisten die jungen Männer ansprachen, wurden ein 17-Jähriger aus Wels-Land und ein 20-Jähriger aus Linz plötzlich aggressiv, schlugen die Beamten brutal nieder. Erst beim Eintreffen weiterer Streifen konnten die Männer festgehalten werden. Die beiden Polizisten wurden bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten.