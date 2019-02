Moretti: „Es muss bei uns immer wer schuld sein“

Versicherungsschutz wird „bundesweites Thema“

Der „umfassende Versicherungsschutz“ soll auf der bestehenden Wegeversicherung aufsetzen und „erweitert“ werden, so der Landeshauptmann. Details müssten dabei noch ausgearbeitet werden. „Das wird auch ein bundesweites Thema sein“, fügte Landeshauptmannstellvertreter und Agrarreferent Josef Geisler (ÖVP) hinzu. Der Versicherungsschutz soll jedenfalls noch vor dem Sommer finalisiert sein. Die Kosten dafür würden sich in einem „überschaubaren Rahmen“ bewegen, zeigte sich Platter überzeugt. Wer konkret dafür aufkommen werde, blieb vorerst unklar, aber: „Wir werden mit Tourismus und Landwirtschaft Lösungen finden, was die finanzielle Bedeckung betrifft“.