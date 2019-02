„Kuh-Gipfel“: Platter fordert Versicherungslösung

Das erstinstanzliche Urteil des Landesgerichts Innsbruck im Zivilprozess nach einer tödlichen Kuh-Attacke im Pinnistal hat in der Tiroler Landwirtschaft und weit darüber hinaus zu massiver Verunsicherung geführt. „Deshalb führt an einer Versicherungslösung kein Weg vorbei“, gaben sich Platter und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) am Dienstag überzeugt.