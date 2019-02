„Kuh-Urteil“: Kurz will Gesetze nachschärfen

Das erstinstanzliche Urteil, das in der Tiroler Landwirtschaft und weit darüber hinaus zu massiver Verunsicherung geführt hat, wollte der Kanzler im Pressefoyer nach dem Ministerrat am Mittwoch nicht kommentieren. Man sei aber dafür verantwortlich, klare gesetzliche Regelungen zu schaffen. „Das ist im Interesse aller in einem Tourismusland“, so Kurz.