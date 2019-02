Stefan Kaineder kandidiert für grüne Landesspitze

Sehr persönliches Bewerbungsvideo

Sein professionell gemachtes, sehr persönliches Bewerbungsvideo für den Posten des grünen Parteichefs in Oberösterreich, der am 6. April bei der Grünen Landesversammlung in Pichling gewählt wird, endet mit dem Aufruf: „Dieser Planet braucht uns, uns Grüne, uns Alle. Mein Name ist Stefan Kaineder und ich bin bereit an der Spitze der Grünen Bewegung, für Oberösterreich Verantwortung zu übernehmen.“