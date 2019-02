Ärger über Lkw-Zone vor Wiener Kindergarten

„Krone“-Leser in Wien-Aspern sind empört: Direkt vor dem städtischen Kindergarten in der Benjowskigasse - und kurz nach einem tödlichen Laster-Unfall mit einem Buben (9) - ist eine Zone für Lkw und Baufahrzeuge eingerichtet worden. Eltern, die ihre Kinder hierher oder in die nahe Volksschule bringen, können nicht mehr stehen bleiben.