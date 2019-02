Securitymann stoppte Dieb in Klagenfurter Autohaus

Dieb versteckte sich in der Hecke

Tatsächlich konnten die Wachleute nach kurzer Zeit einen Mann aus der Hecke holen. „Am Anfang hat er alles abgestritten, dann habe ich ihn gefragt, was er denn sonst um die Zeit in der Hecke macht. Noch dazu fuhr er genau den Fahrzeugtyp, zu dem die Räder passten. Da war alles klar.“ Wenige Minuten später war auch schon die Polizei zur Stelle. „Der Mann blieb die ganze Zeit sehr ruhig.“