Vier Unternehmen rittern um Auszeichnungen

Sico Technology mit Sitz in Bleiberg-Kreuth beschäftigt sich mit der Bearbeitung von Quarz und Silizium für die Halbleiterfertigung. Für die Beschichtungsprozesse in der Halbleiterfertigung wurde ein Siliziuminjektor entwickelt, der nicht mehr täglich getauscht werden muss. Das erhöht die Chip-Ausbeute in der Halbleiterindustrie.