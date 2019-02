„Lassen keine tickenden Zeitbomben in unser Land“

Alle europäischen Regierungen sind nach Zerschlagung des Islamischen Staates (IS) in Syrien und im Irak mit diesem Problem konfrontiert: Die Haupt- und Mittäter mit Staatsbürgerschaften europäischer Nationen wollen wieder zurück in ihre Herkunftsländer, in denen eine moderne Justiz sowie gute Sozialsysteme existieren - und Humanismus erwartet werden kann.