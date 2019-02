Schmidhofer nach Chaos-Rennen: „Beschissen worden“

Was für ein Chaos-Rennen in Crans-Montana! Wegen Problemen mit der Zeitnehmung dauerte es am Samstag mehrere Stunden, ehe das offizielle Ergebnis der Damen-Abfahrt bekannt gegeben wurde. Nicole Schmidhofer rutschte nach erneuter Zeitenüberprüfung von Rang drei auf vier - und war ordentlich sauer.