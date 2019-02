Farbenschlacht der blauen Männer

35 Millionen Menschen haben in rund 20 verschiedenen Ländern schon die Multimedia-Show der Blue Man Group genossen. Begonnen hat alles in den 80er-Jahren in New York, wo die Gründer Matt Goldman, Phil Stanton und Chris Wink als Straßenkünstler auftraten: „Als wir begannen, die Show rund um den unschuldigen und neugierigen ,Blue Man‘ zu gestalten, hätten wir uns diesen Erfolg niemals erträumt.“