Ungeordneter Brexit: Das könnte den Briten blühen

Brexit-Minister glaubt nach wie vor an „gutes Abkommen“

Ein ungeordneter Brexit würde Auswirkungen auf fast alle Lebensbereiche haben. Die will Mays Regierung so gut wie möglich abfedern. In manchen Fällen bedeute das, einseitig zu handeln, „um so viel Kontinuität wie möglich zu gewährleisten“, sagte Raab bei seiner Rede am Donnerstag in London. Er sei aber weiterhin zuversichtlich, dass ein „gutes Abkommen“ zustande komme. Die Verhandler hätten sich bereits bei 80 Prozent der Themen geeinigt, sagte der Brexit-Minister.