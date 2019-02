500 Kilo schwerer Stier verletzte Fleischhauer!

Ein 50-jähriger Arbeiter aus Mönchdorf (Gem. Königswiesen) brachte am Donnerstagmorgen in einer Fleischhauerei in Perg einen ca. 500 kg schweren Stier von einer Wartestelle in die Betäubungsbox. Nach dem Öffnen des Gatters rannte der Stier unkontrolliert den Arbeiter um und verletzte ihn dabei unbestimmten Grades.