Rapid vor Inter-Hit: „Ihr müsst an Wunder glauben“

„An Wunder glauben“

Donnerstag sind die Hütteldorfer dran, laufen in der Europa League nach dem 0:1 im Hinspiel bei Inter auf. Beide Ex-Legionäre wissen, dass Rapid krasser Außenseiter ist, Garics appelliert aber an Kumpel Stefan Schwab und Co.: „Ihr müsst ans Wunder glauben. Falls nicht, braucht ihr nicht abzureisen, schickt ihr besser einen leeren Bus hin. Der Fußball hat schon öfter gezeigt, dass alles möglich ist.“Konsel selbst weiß, wie wichtig internationale Spiele für die Karriere sind: „Die Auftritte mit Rapid in der Champions League 1996 gegen Juventus waren mein Sprungbrett nach Italien. Auch am Donnerstag steht das Team im Fokus, können einige aufzeigen.“