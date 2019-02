Maduro lässt russische Hilfsgüter ins Land

Guaido will mit Freiwilligen Hilfsgüter über Grenze schmuggeln

Mit Unterstützung der Gewerkschaft der Lastwagenfahrer würden die Lieferungen am 23. Februar von den Sammelstellen in den Nachbarländern nach Venezuela geholt. In der kolumbianischen Grenzstadt Cucuta stehen bereits tonnenweise Hilfsgüter bereit und die USA schafften weitere Lieferungen in die Region. Guaido rief am Wochenende die Soldaten dazu auf, sich auf die Seite der Opposition zu stellen und die Hilfe durchzulassen. „Sie haben jetzt sieben Tage Zeit, sich auf die Seite der Verfassung zu stellen und das Richtige zu tun“, sagte er.