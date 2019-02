Mühlviertler Bauer von trächtiger Kuh verletzt

Mann lag in der Box am Boden

Seine Frau wurde durch die Hilferufe aufmerksam und fand den Mann in der Box auf dem Boden liegend vor. Daraufhin sperrte sie die Kuh in die Abkalbebox. Der verletzte Altbauer, der noch aus eigener Kraft in das Wohnhaus ging, wurde mit Wirbelverletzungen mit dem Rettungshubschrauber C10 in das UKH Linz geflogen.