„Nobelhuren“-Sager: SPÖler ist ersten Posten los

Er nannte den Bundeskanzler in einem Facebook-Posting die „Nobelhure der Neonazis“: Jetzt hat es für den Kärntner SPÖ-Personalvertreter Hannes Köberl die ersten beruflichen Konsequenzen gegeben. Er legte am Montag sein Mandat als Aufsichtsrat der Asfinag Service GmbH zurück, wie der Pressesprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) auf Twitter mitteilte. Die Disziplinarkommission des Landes prüfe zudem weitere Maßnahmen - bis hin zur Entlassung - gegen den Landesbediensteten, so der Landeschef.