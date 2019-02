Gefälschte Amazon-Mails nehmen Bankdaten in Visier

Kundendienst informieren, Kredit- oder Bankkarten sperren

Wer in die Falle tappt, sollte sich den Experten zufolge schnellstmöglich mit dem Kundenservice des Versandhändlers in Verbindung setzen und auf den Betrug hinweisen, damit Cyberkriminelle daran gehindert werden, mit den gehackten Amazon-Konten einzukaufen. Danach sollten betroffene Kredit- oder Bankkarten gesperrt werden. Wenn möglich, sollte auch das alte Kennwort geändert und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert werden. Diese macht es Hackern nahezu unmöglich, sich in fremde Konten einzuloggen - sogar, wenn das Passwort bekannt ist.