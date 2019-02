Türke drohte Polizisten: „Ich habe Tuberkulose“

Der Türke (53) hatte in der Innsbrucker Bundesstraße einen Landsmann (24) mit dem Umbringen gedroht. Der jüngere Mann schuldete ihm offenbar Geld, der Ältere wollte es zurück. Als der 24-Jährige die Polizei rief, flüchtete der 53-Jährige. Die Beamten entdeckten ihn aber wenig später beim Verlassen eines Firmengebäudes. Bei der Festnahme grinste der Mann und schrie: „Ich habe offene Tuberkulose!“ Danach hustete er die Polizisten noch provokativ an. Der Türke wurde in der Folge im Landeskrankenhaus untersucht. Er leidet wirklich an TBC, allerdings ist diese nicht ausgebrochen und daher auch nicht ansteckend. Da der Mann auch geistig verwirrt war, wurde er schließlich in die Christian-Doppler-Klinik eingeliefert.