Erkrankte Flock muss auf Weltcup-Start verzichten

Skeleton-Europameisterin Janine Flock muss wegen einer Erkrankung auf ihren Start beim Weltcup in Lake Placid am Freitag verzichten. Die bereits in den USA befindliche Tirolerin hat nach einem Arztbesuch vor Ort die Diagnose bakterielle Infektion erhalten, berichtete ihr Trainer und Lebensgefährte Matthias Guggenberger.