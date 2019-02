27 Revolutionsgardisten bei Bus-Anschlag getötet

Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Bus der Revolutionsgarden im Südosten des Iran sind mindestens 27 Soldaten der Elitetruppe getötet worden. Mehrere weitere seien bei dem Attentat an der Fernstraße zwischen den Städten Zahedan und Khash in der Unruheprovinz Sistan und Belutschistan verletzt worden, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Mittwoch meldete.