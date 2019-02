Alkolenker sprang von Kreisverkehr in die Traun

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch in Wels: Ein vermutlich alkoholisierter Pkw-Lenker fuhr mit so hoher Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr in der Welser Innenstadt, dass er diesen auf der falschen Seite passierte, die Kontrolle verlor und in die Traun stürzte! Die beiden Insassen konnten sich selbst aus dem BMW retten und ans Ufer schwimmen. Die Bergung des Unfallfahrzeuges gestaltete sich schwierig.