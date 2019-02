Nach Prügel-Attacke: Neuer Klub für NFL-Star Hunt

Etwas mehr als zwei Monate nach seiner Entlassung wegen eines Angriffs auf eine Frau hat Football-Profi Kareem Hunt eine neue Mannschaft in der National Football League (NFL) gefunden. Der 23-jährige Runningback erhielt am Montag einen Vertrag bei den Cleveland Browns. Hunt war Stammspieler in Kansas. In seiner ersten NFL-Saison 2017 war er der Neuling mit den meisten gelaufenen Yards.