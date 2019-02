Alko-Lenker werden laut Polizei immer älter

Mit 2,84 Promille im Blut war ein 72-Jähriger in Lohnsburg buchstäblich so sturzbetrunken, dass er beinahe in den Kofferraum des Streifenwagens kippte. Eine mutige Lenkerin hatte den Schluckspecht, wie berichtet, gestoppt. Generell sitzen mehr Ältere im Rausch hinterm Steuer, sagt die Landesverkehrsabteilung.