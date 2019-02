Keltenstadt leistet sich ihre eigene Stadtpolizei

In Salzburg und in Bischofshofen ist die Forderung nach einer Einführung einer Stadtwache zentrales Thema im Wahlkampf vor dem 10. März. In Hallein gibt es bereits seit 1862 eine Stadtpolizei. Diese Beamten erhalten zwar eine Polizeiausbildung, tragen auch Uniform und Waffe, haben aber nicht alle Befugnisse.