Noch mehr Schüler ohne Muttersprache Deutsch!

Pausensprache Deutsch muss Gesetz werden

Gerade deshalb seieine gemeinsame Sprache in den Pausen unumgänglich, erinnert der FPÖ-Politiker an eine langjährige Forderung von Oberösterreichs Freiheitlichen: „Die Schulsprache Deutsch muss gesetzlich verankert werden“, sagt er. Das heißt, in den Pausen und bei außerschulischen Veranstaltungen soll tatsächlich eine Deutschpflicht durchgesetzt werden. Derzeit ist das ja nur eine Empfehlung, die die Pflichtschulen freiwillig in ihre Schulordnungen aufnehmen sollen. Doch da gibt es Lücken.