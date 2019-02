Hangbrücke: Probebohrungen früher abgeschlossen

Bereits am heutigen Freitag kann mit dem Räumen der Baustellen auf der Brücke begonnen werden, ab Mittag sind dann auch wieder zwei Fahrstreifen in jede Richtung für den Verkehr frei und ungehindert befahrbar - ein Segen für so manchen geplanten Autofahrer, denn noch vor wenigen Tagen war mit einem Ende der Probebohrungen vor dem 15. Februar nicht zu rechnen.