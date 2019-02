Dritte Auswärtsniederlage in Folge für San Antonio

Obwohl wieder in Bestbesetzung angetreten, haben die San Antonio Spurs am Donnerstag in der NBA die dritte Auswärtsniederlage in Folge hinnehmen müssen. Die Texaner verloren bei den Portland Trail Blazers mit 118:127. Mit jetzt 32:25-Siegen (10:18 in der Fremde) fielen sie auf Platz sieben in der Western Conference zurück.