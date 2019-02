Wiener Polizist wegen Amtsmissbrauchs im Visier

Dieser Umstand zeigt auch das Ausmaß des vermuteten Handels mit sensiblen, der Amtsverschwiegenheit unterliegenden Daten. Am 16. Jänner klickten für den Verdächtigen die Handschellen, und zwar wegen Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr. Erst am Dienstag sei der 45-Jährige nach drei Wochen in U-Haft gegen gelindere Mittel enthaftet worden, hieß es seitens des WKStA-Sprechers Rene Ruprecht.