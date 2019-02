Land siegt vor Gericht im Streit um Gmundner Villa

Binnen 14 Tagen soll die Maximilianhof Immobilien GmbH die Villa Stonborough-Wittgenstein neben dem Landschloss Ort räumen – so steht es im Urteil des Bezirksgerichts Gmunden vom 16. Jänner. Zudem soll die Beklagte 16.681,46 Euro als Ersatz für die Prozesskosten an die LIG zahlen. Die Verurteilte hat allerdings Berufung angekündigt: „Bis zum Abschluss des Verfahrens ist das Urteil nicht rechtskräftig, weshalb eine Räumung der Liegenschaft im derzeitigen Stadium rechtlich nicht durchsetzbar ist“, so die Rechtsvertretung der Maximilianhof GmbH zur „Krone“. LIG-Geschäftsführer Gerhard Burgstaller ist trotzdem froh, erstinstanzlich Recht bekommen zu haben: „Das Urteil ist erfreulich, alles weitere wird sich weisen. Ich hoffe aber, dass die gesamte Angelegenheit rasch erledigt werden kann.“