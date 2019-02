Gensbichler ortet ein Führungsproblem

Mit Bernadette Schild wird bei der Ski-WM in Åre nur eine Salzburgerin am Start sein. Während die dreifache Weltmeisterin Anna Veith aufgrund einer Knieverletzung passen muss, wurde Speedspezialistin Mirjam Puchner trotz ihres geglückten Comebacks nicht für das 26-köpfige ÖSV-Team nominiert. Salzburgs Skiverbandspräsident Bartl Gensbichler sieht die Entscheidung realistisch: „Im Endeffekt hat sie ihre WM-Chance selbst vergeben, in dem sie nicht die absoluten Topergebnisse gebracht hat“, sagte der Saalbacher gegenüber der „Krone“. „Natürlich hätte man sie mitnehmen können, aber das war einfach eine Entweder-oder-Entscheidung, die auch oftmals für die Trainer nicht leicht zu treffen ist.“