Mehr Künstliche Intelligenz für Ars Electronica

„Früher hat man gesehen, was morgen passieren wird“, zieht Gerfried Stocker, Direktor der Ars Electronica seine persönliche Bilanz. Heute müsse man auf der Hut sein, den raschen Erneuerungen am digitalen Sektor nicht hinterher zu hinken. Damit das nicht passiert, wird die Dauerausstellung im Ars Electronica Center auf neue Beine gestellt. Alles wird um „Künstliche Intelligenz“ kreisen, also um Maschinen, die selbst lernen und Computer, die Entscheidungen treffen