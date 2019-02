Stefan Kraft Sechster bei Zajc‘ Skiflug-Sieg

Mit dem Ergebnis sei er sehr zufrieden, betonte der WM-Vierte des Vorjahres. „Sechster ist ganz schwer in Ordnung. Es war noch nicht perfekt. Es ist noch nicht so leicht gegangen, aber ich bin immer besser hineingekommen“, meinte der Salzburger und hofft in den verbleibenden zwei Bewerben im Allgäu auf eine Steigerung. „Ich will die Flüge genießen und ums Podium kämpfen.“