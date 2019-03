So bringen Sie mehr Leben in Ihren Alltag!

Der Sterblichkeit bewusst werden: Was ist wirklich wichtig?

In „Das Leben ist zu kurz für später“ merkt sie an: "Der Gedanke daran, dass man das Zeitliche segnen wird - und das wird man ja nun mal definitiv - (hilft) ungemein dabei, ein paar Dinge geradezurücken. Und wenn wir diesen Zeitpunkt nicht in weite Ferne schieben, ins unbestimmte Irgendwann, sondern ihn vor Augen haben, dann zeichnet sich sehr genau ab, was es tatsächlich wert ist, unsere Zeit und unsere Energie in Anspruch zu nehmen. Kurz gesagt: Wenn ich weiß, dass ich nur noch ein paar Monate zu leben habe, würde ich dann die gleichen Entscheidungen treffen? Ärgere ich mich dann über die gleichen Dinge? Würde ich tun, was ich heute tue? Mit dem würde ich meine Zeit verbringen? Und wie? Was würde ich unbedingt noch machen wollen - und was als bedeutungslos im Weg stehen lassen? Wäre ich am Ende froh, dass meine Wohnung immer sauber war und ich alle Abgabetermine eingehalten habe? Warum stellt man sich diese Frage nicht viel öfter: Was ist wirklich wichtig?