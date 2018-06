Jeden Tag weniger ärgern - so geht‘s!

“Das macht mich krank!“

Ärger, ein „heftiges Gefühl der Unzufriedenheit und leichter Wut“, so der Duden, ist eine negativ-emotionale, spontane Reaktion auf eine unerwünschte Person, Situation oder Erinnerung, die sich in unterschiedlichen Intensitäten zeigt: Von Rage (starke Form) bis Kränkung oder Frustration reicht dabei das Spektrum - mit fließenden Grenzen.



Der tägliche Verdruss macht also krank, denn er sorgt für die Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin. So steigen Puls und Blutdruck an, die Atmung wird flacher, Stresshormone werden ausgeschüttet. Alles negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Darum sei Effizienz beim Ärgern besonders wichtig, so Birkenbihl. Doch wie funktioniert das? Wir verraten Ihnen einige Tipps!