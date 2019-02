Grasser-Anwälte: Justizminister soll eingreifen!

Die Anwälte von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser lassen nicht locker, nachdem bekannt geworden ist, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch nach der Anklageerhebung in der Causa Buwog/Terminal Tower Zeugen befragt und die Ermittlungsergebnisse monatelang nicht zu den Gerichtsakten gegeben hatte. In einem offenen Brief fordern nun Manfred Ainedter und Norbert Wess von Justizminister Josef Moser (ÖVP) ein Eingreifen. Dieser solle den beiden eine Weisung erteilen, ihr Verhalten zu ändern.