Kein gesetzliches Rücktrittsrecht in Hotels

„Für unseren Urlaub haben wir ein Hotelzimmer reserviert, können wegen einer Erkrankung nun aber nicht fahren. Nun möchten wir wissen, ob ein Vertragsrücktritt möglich ist, da wir ja online gebucht haben“, so Familie N. aus Wien. Was Konsumenten wissen sollten: Bei Hotelbuchungen gibt es - ganz gleich auf welchem Weg man reserviert - kein gesetzliches Rücktrittsrecht. Und die Bedingungen für ein Storno werden in der Regel individuell zwischen Hotel und Reisendem vereinbart. Je kurzfristiger vor der Anreise man absagt, desto teurer wird es meist.