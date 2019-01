80-Jährige ohne Führerschein beging Fahrerflucht

Einen Unfall verursachen und dann einfach davonfahren, ohne den Zwischenfall zu melden - so handelte eine 80-jährige Innviertlerin am Samstag auf einem Parkplatz in Bürmoos im Salzburger Flachgau. Kurioses Detail: Die 80-Jährige war noch nie in ihrem Leben im Besitz eines Führerscheins.