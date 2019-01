„The LEGO Movie 2 Videogame“: Der erste Trailer!

Unerforschte Welten und geheimnisvolle Kreaturen erwarten Emmet, Lucy und ihre Freunde in „The LEGO Movie 2 Videogame“, das am 28. Februar für PS4, Xbox One und PC erscheint. Die Switch-Version des spaßigen Klötzchen-Adventures zum gleichnamigen Animationsfilm folgt einen Monat später. Jetzt gibt es den ersten Trailer!