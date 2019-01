Mädchen (2) ergibt sich mit erhobenen Händen

„Alles okay, Süße. Komm nur weiter, Süße“, hört man die Beamten auf die Kleine einreden. Das Mädchen geht ganz langsam an der stark befahrenen Straße in Tallahassee entlang - und das mit erhobenen Händen. Es wollte es seinen Eltern gleichtun und kletterte alleine aus dem Wagen.